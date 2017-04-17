Комиссия Рийгикогу отказалась поддержать приостановку приема беженцев

Комиссия Рийгикогу по делам ЕС в понедельник решила не поддерживать предложение Консервативной народной партии (EKRE) приостановить участие Эстонии в программе ЕС по перераспределению беженцев.

"Мы обсудили этот вопрос и решили, что это не является достаточным поводом для отказа для подобной основанной на солидарности программы", - сказал BNS председатель комиссии Тоомас Витсут, имея в виду два недавних случая насилия в семьях беженцев, на которые EKRE сослалась для обоснования своего предложения.

Участвовавшие в заседании комиссии представители МВД не смогли объяснить депутатам, как происходила бы приостановка участия Эстонии в этой программе, добавил Витсут. "Скорее всего, мы вызвали бы тем самым много отрицательного внимания, и в этой связи комиссия решила не поддерживать предложение", - сказал он.

На голосовании в комиссии представленный EKRE проект решения Рийгикогу поддержал член EKRE и зампредседателя комиссии Яак Мадисон, центристка Оудекки Лооне воздержалась, а остальные члены комиссии проголосовали против.

В принятии решения по предложению EKRE в дальнейшем ключевую роль сыграет конституционная комиссия Рийгикогу, которая ранее запросила мнение комиссии по делам ЕС.

Эстония обязалась в рамках программы ЕС принять 553 беженца из Греции, Италии и Турции. На данный момент Эстония официально приняла в рамках программы 120 человек, половина которых — дети. Из них одна иракская семья из шести человек добровольно вернулась на родину, 31 человек выехали в Европу, а двое арестованы.