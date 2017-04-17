Урве Пало хочет взять кредит для финансирования ремонта многоквартирных домов

Евросубсидии на реконструкцию многоквартирных домов закончатся уже в следующем году, в связи с чем министр предпринимательства Урве Пало считает, что государству следует взять кредит для продолжения финансирования этой программы.

По оценке KredEx, в Эстонии остается около 14 000 домов, реконструкция которых необходима и целесообразна, сообщили в понедельник радионовости ERR.

Для финансирования этой программы Эстония получила 102 млн евро из фонда сплочения ЕС. Денег должно было хватить до 2020 года, и за их счет планировали частично профинансировать ремонт примерно тысячи домов. Однако практика показывает, что средства закончатся уже в следующем году.

Вопреки изначальным предположениям, большая часть квартирных товариществ захотела реконструировать дом целиком, а не частично, потому что в таком случае KredEx финансирует 40% расходов. Поэтому с одной стороны мера оказалась успешной — будут реконструированы около 600 зданий, а с другой — денег хватит только для них.

По мнению члена правления Союза квартирных товариществ Урмаса Марди, еще есть время подать заявку на финансирование, если действовать очень быстро. "Если дома сейчас в этом отношении готовы — сделан аудит энергоэффективности, выявлены проблемы, рассчитаны инвестиции, и люди очень быстро смогут себя мобилизовать, то мне кажется, что субсидию еще можно получить", - сказал он.

По оценке KredEx, последние решения о выдаче субсидий будут приняты в первом квартале следующего года, а что будет дальше с этой программой, пока неизвестно. Сам Марди считает важным, чтобы государство продолжило ее финансировать. "Эту меру люди хорошо приняли, товарищества в ней разобрались и предпринимают шаги, чтобы привести дом в порядок", - сказал он.

По самым общим подсчетам, с учетом того, что на 102 млн евро профинансируют приведение в порядок 600 зданий, для оставшихся 14 000 домов необходимо более двух миллиардов евро. О таких крупных суммах речи не идет, но министр предпринимательства Урве Пало считает, что уже наработанную программу необходимо продолжать.

"Мы подали в министерство экономики дополнительную заявку, чтобы в следующем году и впоследствии была возможность получить новые средства. К настоящему моменту заявка не одобрена. Мы запросили дополнительно 25 млн евро в год. Если на следующий год не получим, то будем просить на 2019 год", - сказала Пало.

Поскольку в государственных доходах дополнительных средств не просматривается, она считает, что государство могло бы взять кредит. При этом значительная часть из планируемого кредита в размере 300 млн евро уже заранее распределена на другие нужды.

"60 миллионов пойдет на строительство жилого фонда, 60 миллионов на оборонные инвестиции, 45 миллионов ежегодно на строительство инфраструктуры и 40 миллионов — проект Горхолла", - пояснила министр предпринимательства.

Поэтому министр считает, что ради обновления жилого фонда государство могло бы взять кредит в дополнение к 300 миллионам в течение трех лет, решение о которых уже принято.