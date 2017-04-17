Нарвские энергетики проведут в Таллинне пикет

Нарвский энергетический профсоюз во вторник проведет в Таллинне пикет с требованием добиться от госпредприятия Eesti Energia включения требований работников в новый коллективный договор.

Решение провести пикет было вызвано провалом многомесячных переговоров между работниками и руководством Eesti Energia о заключении нового коллективного договора, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

В частности, работодатель предлагает монетизировать льготы и включить их в зарплату. Однако такая замена не устраивает профсоюз. Пикетчики требуют от руководства концерна признать важность коллективных соглашений.

"Основные требования — это отстоять наш коллективный договор, чтобы дать понять все-таки и руководству концерна и всем, что коллективный договор никогда не был и не будет на уровне Закона о трудовом договоре. Коллективный договор всегда выше Закона о трудовом договоре. На сегодняшний день работодатель предлагает упразднить оплату работников в вечернее время, уменьшить до уровня закона оплату ночных часов работы, также уменьшить до уровня закона оплату работы в праздничные дни, уменьшить отпуска. Это важнейшие пункты коллективного договора", - сказал председатель правления Нарвского энергетического профсоюза Андрей Зайцев.

По словам Зайцева, из Нарвы на пикет отправятся три больших пассажирских автобуса. В Таллинне к пикету присоединятся также крупные профсоюзы Эстонии — профсоюз независимых моряков, профсоюз железнодорожников, профсоюзы торговли и медиков.

При этом Зайцев подчеркивает, что никаких политических требований на пикете не будет. "Единственное сразу скажу, что мы видели некие поползновения со стороны всевозможных левых политических партий, мы политику туда на этот пикет не допустим. Потому что у нас сейчас вопрос не политический, а у нас тупиковая ситуация с работодателем и именно с руководством концерна, а не с работодателем на местах, потому что давление это происходит с весны прошлого года", - сказал он.

Глава профсоюза энергетиков не стал комментировать дальнейшие действия, если требования пикетчиков выполнены не будут, но намекнул, что не исключены и забастовки.

Также Зайцев добавил, что на 19 апреля намечена встреча с госпримирителем.

В нарвском энергетическом профсоюзе, в который входят работники электростанций и завода масел, состоят 550 человек.