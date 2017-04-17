Актуальная камера 17.04.2017 (18:00)

Каждый год в о время пасхальных выходных возникает вопрос, почему бы в Эстонии не сделать выходным второй день Пасхи, как во многих европейских странах. По мнению экономических экспертов, дополнительный выходной снизит ВВП.
Отказавшись под давлением вашингтонского истеблишмента от ключевых положений своей внешнеполитической программы, президент США Дональд Трамп пожертвовал долгосрочными стратегическими преимуществами ради создания краткосрочного медийного фантома решительной политики.
В воскресенье полиция во время проверки на дорогах установила, что бывший депутат Рийгикогу от Центристской партии Прийт Тообал сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.
"Положение дел" в 14:05
Языкознание и политика. Многоязычие и формирование ценностей в обществе. Уникальность языковой ситуации в Эстонии.