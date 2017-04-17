ВИДЕО: задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга

ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля — 27-летнего уроженца Центральной Азии Аброра Азимова.

Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что Азимов был задержан в понедельник в Одинцовском районе Московской области. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника (совершившего взрыв в метро - прим. ред.) Акбаржона Джалилова.

Из видео ФСБ следует, что при задержании у подозреваемого изъяли боевой пистолет.

Один из оперативников спросил у задерживаемого, отдает ли он себе отчет о производимых в его отношении действиях. "Да", - ответил Азимов. Затем у него из заднего кармана был изъят боевой пистолет, а из пакетов — два смартфона.

Видео задержания, опубликованное ФСБ РФ

Теракт в петербургском метрополитене

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Расследование теракта

6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве.

11 апреля на заседании председатель Национального антитеррористического комитета РФ и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.