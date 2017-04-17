Swedbank и SEB отказались использовать новую налоговую программу

Банки Swedbank и SEB не планируют внедрять разработанную Налогово-таможенным департаментом (НТД) программу, позволяющую автоматически декларировать налоги в момент выплаты зарплат в интернет-банках.

"На данный момент у Swedbank нет в планах отправлять Налогово-таможенному департаменту информацию о счетах своих клиентов", - сказала руководитель коммерческого дивизиона Swedbank Айра Нигуль-Лепп.

Аналогичное заявление сделали и в банке SEB. "В такой форме услуги мы не предлагаем", - пояснила пресс-секретарь банка Эвелин Аллас.

При этом оба банка подчеркнули, что они разрабатывают собственные решения, которые упростят уплату налогов для малых предприятий.

Между тем инициативу налоговиков поддержал банк LHV, который с понедельника начал предлагать разработанную совместно с НТД услугу "Выплата зарплаты", при помощи которой предприниматели могут одновременно выплачивать зарплату, декларировать и платить налоги в интернет-банке LHV, не заходя при этом в электронную среду НТД.

В сообщении LHV отмечается, что новая услуга в большинстве случае освобождает предпринимателей от необходимости вводить данные в нескольких средах обслуживания. При совершении платежа в интернет-банке можно выбрать соответствующие параметры (выплата зарплаты, учет не облагаемого налогом дохода и др.), после чего исходные данные отправляются в НТД с автоматическим исчислением суммы налогов, которую клиент видит уже в момент совершения платежа.

По мнению главы налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги, такая услуга демонстрирует, что предпринимательство без деклараций может быть вполне достижимой целью.