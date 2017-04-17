EAS потребует от раквереского "умного дома" вернуть более 2,5 млн евро

По данным издания Eesti Päevaleht, это крупнейшее до настоящего времени требование EAS по возврату инвестиций, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

К концу прошлого года у фонда возникли серьезные сомнения в том, что "умный дом" в Раквере вообще работает. Подозрения в нецелевом использовании субсидий достигли своего пика, когда центр подал заявление о банкротстве.

EAS выдал "умному дому" в Раквере и Вирумааскому центру компетенций три пособия на общую сумму в 3,3 млн евро. Вместе с самофинансированием стоимость здания должна была составить 5 млн евро. Предполагалось, что "умный дом" станет уникальной средой для демонстраций и испытаний новшеств в сфере автоматизации работы зданий.