EAS потребует от раквереского "умного дома" вернуть более 2,5 млн евро ({{commentsTotal}})
Раквереский "умный дом" должен вернуть Фонду развитию предпринимательства (EAS) свыше 2,5 млн евро.
По данным издания Eesti Päevaleht, это крупнейшее до настоящего времени требование EAS по возврату инвестиций, сообщила в понедельник "Актуальная камера".
К концу прошлого года у фонда возникли серьезные сомнения в том, что "умный дом" в Раквере вообще работает. Подозрения в нецелевом использовании субсидий достигли своего пика, когда центр подал заявление о банкротстве.
EAS выдал "умному дому" в Раквере и Вирумааскому центру компетенций три пособия на общую сумму в 3,3 млн евро. Вместе с самофинансированием стоимость здания должна была составить 5 млн евро. Предполагалось, что "умный дом" станет уникальной средой для демонстраций и испытаний новшеств в сфере автоматизации работы зданий.
Редактор: Андрей Крашевский