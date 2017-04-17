Полиция просит помощи в розыске сбившего ребенка водителя

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором на пешеходном переходе на улице Сыле пострадал 9-летний мальчик, а водитель скрылся с места происшествия.

ДТП произошло в понедельник около 13.30 в Таллинне, на улице Сыле, у автобусной остановки "Нису". В ДТП пострадал 9-летний мальчик, а водитель скрылся с места происшествия.

По первоначальным данным, неизвестное транспортное средство ехало по улице Сыле со стороны улицы Эхте в сторону Палдиски маантеэ и наехало на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал дорогу по отношению к транспортному средству слева направо. Пешехода доставили с места происшествия в больницу.

"Просим очевидцев и всех, у кого есть информация об этом ДТП, либо, например, записи видеорегистратора, связаться с полицией, чтобы мы смогли как можно быстрее выяснить все обстоятельства происшествия, – сказал руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс. - Мы сделаем все от себя возможное, чтобы установить личность водителя, и надеемся в этом и на помощь горожан".

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или видел в это время в этом районе вызвавшее подозрение транспортное средство, просят связаться с полицией по номерам телефона 612 3000 или 112 либо написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.