Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова

На завершившемся в Тарту чемпионате Эстонии по художественной гимнастике из четырех равных претенденток лучше всех выступила Ольга Богданова, которая выиграла три из четырех видов многоборья.

22-летняя Ольга Богданова стала первой в упражениях с лентой, мячом и обручем. В сумме она набрала 67,15 балла, что почти на 7 баллов больше, чем ее ближайшая соперница, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"В принципе, у меня все хорошо получилось. Я довольна. Стабильно прошла все виды. Конечно, были ошибки и есть еще моменты, над чем работать, у меня нет пока конечной точки и хотела бы развиваться. Спасибо всем большое, кто стоит за этой медалью, всем тренерам, хореографам", - сказала Богданова.

Второе место на чемпионате заняла воспитанница тартуского клуба "Яника" Кармель Каллемаа, а бронзу получила недавняя юниорка из клуба "Пируэт" Лаурабель Кабритс. Прошлогодняя чемпионка Виктория Богданова после травмы провела свои первые соревнования и пока оптимальную форму не набрала. Судьи оставили ее четвертой.

Как отмечает "АК", в эстонской художественной гимнастике продолжается эра сестер Богдановых, которые на протяжении последних лет удерживают чемпионский титул в своей семье. Трижды за последние 6 лет чемпионкой становилась Виктория Богданова, а накануне, спустя три года, свою вторую чемпионскую медаль завоевала ее сестра Ольга.

Не попав на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, воспитанницы тренера Дарисы Горбуновой не потеряли мотивацию и продолжают усиленно тренироваться.