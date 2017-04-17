Актуальная камера 17.04.2017 (20:00)

Каждый год в о время пасхальных выходных возникает вопрос, почему бы в Эстонии не сделать выходным второй день Пасхи, как во многих европейских странах. По мнению экономических экспертов, дополнительный выходной снизит ВВП.
Отказавшись под давлением вашингтонского истеблишмента от ключевых положений своей внешнеполитической программы, президент США Дональд Трамп пожертвовал долгосрочными стратегическими преимуществами ради создания краткосрочного медийного фантома решительной политики.
В апреле по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно вырос рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а снизился – Партии реформ, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.
"Положение дел" в 14:05
Языкознание и политика. Многоязычие и формирование ценностей в обществе. Уникальность языковой ситуации в Эстонии.