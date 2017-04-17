"АК": в Эстонии разработана программа профилактики детской и подростковой преступности

Разработанный за четыре года проект системы поддержки детей и молодежи из групп риска интегрирует меры правовой системы, системы образования, здравоохранения и социальной защиты для профилактики преступности среди несовершеннолетних.

Система должна помочь выявить потенциального малолетнего преступника, изменить атмосферу в семье в благоприятную сторону и улучшить государственную поддержку детей и семей, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"Например, у ребенка диагностирована какая-то психологическая травма. Но проблема не столь серьезная, и он может спокойно вернуться к обычной жизни, снова пойти в школу. Тогда особенно важно, чтобы информация из системы здравоохранения о состоянии этого ребенка, о его особых потребностях дошла бы и до учителей. То есть обмен информации между различными системами очень важен", - пояснила руководитель проекта по делам детей и семьи Пилле Сооме.

В рамках проекта также проводились исследования, в ходе которых определялись "трудные" подростки и неблагополучные семьи. Раннее обнаружение потенциальных нарушителей поможет быстрее оказать им помощь и предотвратить плохие последствия. Помимо этого, были созданы две программы, обеспечивающие поддержку родителям или детям.

"Одна из них — "Чудесные года". Программа, которая направлена на родителей. То есть как ладить со своими детьми, воспитывать их. И вторая программа, которая уже направлена на подростков-правонарушителей. Она предоставляет возможность семейной терапии. Тогда терапевт занимается конкретной семьей. Отдельно с родителями, отдельно с детьми. А также узнает влияние внешней среды семьи, например школы и друзей", - добавила Сооме.

Президент Керсти Кальюлайд и министр социальной защиты Кайа Ива подчеркнули, что именно семья и дети — главный приоритет сильной страны.