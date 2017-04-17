В Пярну к 100-летию ЭР построят новый автовокзал

В Пярну к 100-летнему юбилею Эстонской республики построят новый автобусный вокзал, который откроется в 2018 году.

Современный автобусный терминал будет построен на территории, на которой сейчас обслуживаются автобусы международных, междугородних и уездных линий, поэтому в связи с началом строительных работ в Пярну со вторника изменится схема движения автотранспорта, сообщила "Актуальная камера".

"Будет запрещен поворот с улицы Пикк на улицу Ринги, кроме общественного и обслуживающего транспорта. И нужно учитывать, что больше не будет парковки на улицах Ринги и Рюйтли в сторону гостиницы "Пярну"", - сказал руководитель центра общественного транспорта Пярнуского уезда Андрус Кярпук.

Автобусы международных и междугородних маршрутов будут останавливаться в начале улицы Ринги. Остановки пронумерованы не будут, так что пассажирам придется внимательно следить за информацией. Отправление и прибытие автобусов, обслуживающих уездные линии, перенесено на улицу Рюйтли. Все изменения регулируются соответствующими указателями и знаками. Временные неудобства как для водителей автотранспорта, так и для пассажиров продлятся до конца этого года.

"Мы надеемся, что строительство закончится в конце января. Конечно, чем раньше, тем лучше. Но, так мы рассчитываем", - сказал Кярпук.