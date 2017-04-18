За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 23 нетрезвых водителей

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 23 водителей автотранспортных средств в нетрезвом состоянии.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что шесть задержанных находились в состоянии наркотического, а 17 – алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", – подчеркивают власти.