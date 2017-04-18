На ярмарке труда в Тарту будет представлено 1500 вакансий

Во вторник, 18 апреля, в Тарту в конференц-центре Dorpat пройдет ярмарка труда Тартумаа. На ней будет представлено 55 работодателей и в общей сложности будет передано около 1500 рабочих мест.

Работу можно будет найти в разных сферах: будут предлагаться рабочие места для молодежи и для людей с пониженной трудоспособностью, а также возможность пройти практику. Ярмарка пройдет с 10:00 до 16:00.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Тартумаа Яне Вяли, ярмарка труда Тартумаа отмечает свой маленький юбилей и проводится уже в пятый раз. По сравнению с предыдущими годами, предложения о работе стали более разнообразными – ищут людей от мастеров по приготовлению голубцов до врачей-преподавателей и специалистов ИТ-сектора.

"Кроме трудового посредничества, каждый сможет найти интересный для себя семинар или лекцию – всего будет проведено 26 различных семинаров и лекций. В зале Baer осветим темы, связанные с оценкой трудоспособности и пониженной трудоспособностью. В зале Ewers пройдут семинары на темы участия в конкурсах на работу и прохождения собеседования, в зале Kraus расскажем о трудоустройстве за границей, на семинары в зал Parrot приглашаем людей, которые взвешивают решение о начале предпринимательской деятельности, а в зале Peterson сконцентрируемся на темах душевного здоровья, а также на темах благополучия и юридических вопросах, связанных с рабочим местом, также мы ознакомим с новыми услугами кассы по безработице для работающих людей. В зале Pirogov будет открыта комната карьеры, и все желающие смогут получить консультацию по карьере", – сказала Вяли.

Наряду с фирмами из Эстонии, в ярмарке также примут участие учреждения рынка труда из Финляндии, Латвии, Дании и Болгарии, которые представят предложения о работе в своих странах.

Дополнительная информация об участниках и программе ярмарки на сайте ярмарок труда