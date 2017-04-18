Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами, передает Би-Би-Си.

Также Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку "действий США, предпринятых в ответ на использование сирийским режимом химического оружия" (7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск). "Лидеры согласились, что важно привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности", – отмечается в сообщении Белого дома.

Среди мировых лидеров, также поздравивших Эрдогана, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Евросоюзе ранее заявили, что "приняли к сведению" объявленные результаты и заострили внимание на небольшом итоговом разрыве и возможных нарушениях.

Кремль не сообщал о поздравлениях Эрдогану со стороны президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что референдум – суверенное дело Турции и призвал с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа.

На прошедшем референдуме перед жителями Турции ставился вопрос об изменениях конституции, усиливающих власть президента. По официальным данным, 51% бюллетеней был отдан за расширение полномочий главы государства.

Однако несколько оппозиционных партий не признали результаты голосования. Согласно отчету ОБСЕ референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", – сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.