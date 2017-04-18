Дмитриев на ярмарке TransRussia: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа

Как отметил депутат парламента и председатель группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев, на северо-востоке Эстонии действует довольно много предприятий с российским капиталом. Разумеется, их оборот и возможность инвестировать напрямую зависят от эстонско-российских отношений. "Россияне на протяжении многих лет активно инвестировали в регион Ида-Вирумаа, способствуя его развитию. Однако после охлаждения отношений их инвестиции в промышленные парки и в другие предприятия практически сошли на нет. Часть инвестиционных бизнес-проектов в регионе была заморожена. Поэтому наша главная задача на выставке в Москве – вернуть интерес инвесторов", – объяснил Дмитриев цель поездки на логистическую ярмарку.

По словам Дмитриева, несмотря на то, что визит не является официальным, тот факт, что в состав эстонской делегации помимо представителей большинства парламентских партий будет присутствовать и вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта, является четким сигналом к тому, что Эстония заинтересована в экономических отношениях с восточным соседом.

"Последний раз представитель минэкономики посещал Москву в 2006 году. Поэтому нынешний визит вице-канцлера можно считать показательным", – отметил Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев добавил также, что любое общение на личном уровне – всегда способствует достижению результатов. "Именно поэтому со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы эстонские бизнесмены смогли найти новые контакты и закрепить старые", – отметил политик.