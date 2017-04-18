Дмитриев о выставке TransRussia: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа

Как отметил депутат парламента и председатель группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев, на северо-востоке Эстонии действует довольно много предприятий с российским капиталом. Разумеется, их оборот и возможность инвестировать напрямую зависят от эстонско-российских отношений. "Россияне на протяжении многих лет активно инвестировали в регион Ида-Вирумаа, способствуя его развитию. Однако после охлаждения отношений их инвестиции в промышленные парки и в другие предприятия практически сошли на нет. Часть инвестиционных бизнес-проектов в регионе была заморожена. Поэтому наша главная задача на выставке в Москве – вернуть интерес инвесторов", – объяснил Дмитриев цель поездки на логистическую выставку.

По словам Дмитриева, несмотря на то, что визит не является официальным, тот факт, что в состав эстонской делегации помимо представителей большинства парламентских партий будет присутствовать и вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта, является четким сигналом к тому, что Эстония заинтересована в экономических отношениях с восточным соседом.

"Последний раз представитель минэкономики посещал Москву в 2006 году. Поэтому нынешний визит вице-канцлера можно считать показательным", – отметил Дмитриев.

Эстонию на выставке представляют ведущие транспортные компании страны

На единственном в этом году стенде Эстонии на TransRussia будут представлены ведущие компании транспортной индустрии страны: Таллиннский порт, Порт Силламяэ, Порт Палдиски Северный, основные железнодорожные и портовые операторы (Эстонская железная дорога, EVR Cargo, Transiidikeskuse), а также компании, оказывающие услуги в области транспорта и логистики (Contimer, Intopex Forward, Tallship, Narva Logistics, Steel Express).

"Основной лозунг эстонского стенда: «Эстония – Ваш Логи(сти)ческий Выбор». С учетом оформления стенда в стиле инфотехнологий и SMART решений, можно сказать, что логистический сектор Эстонии предлагает клиентам и партнерам сделать выбор, где наилучшим образом сочетаются логистика и логика. И это не только задумка дизайнерского оформления, но и те услуги, которые сектор транспорта и логистики Эстонии может предложить", – сказала руководитель проекта Национального стенда Эстонии на TransRussia 2017, член правления BaltMarketConsult OÜ Татьяна Ерёмина.

Что ожидают компании от участия в выставке?

По словам Ерёминой, компании ожидают найти новые грузопотоки, получить новых клиентов. В то же время, весьма важно укрепить связи и отношения с уже существующими партнерами и клиентами. Участие в выставке – это важный аспект подтверждения присутствия на логистическом рынке услуг. «И хотя лучшим ожиданиям компаний в части привлечения новых грузопотоков в нынешних экономических условиях довольно сложно осуществиться, компании прилагают все усилия, чтобы проявить себя".

Какую помощь и поддержку ожидают компании?

"В первую очередь, поддержку со стороны государства и политиков Эстонии. К сожалению, почти традиционно, уровень участия в TransRussia государственных лиц Эстонии на порядок ниже, чем у наших соседей из Латвии и Литвы. Не говоря уже о Финляндии и Германии, когда от этих стран участвуют главы транспортных ведомств", – отметила Ерёмина.

При этом она отметила как приятный и положительный факт, что в этом году в работе выставки примут участие парламентская группа Эстонии в составе Айвара Кокка и Дениса Бородича, а также вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас. Запланированы встречи с Министерством транспорта России, а также с ОАО "Российские железные дороги", что говорит о том, что в руководстве страны изменилось отношение к логистике и транзиту, и есть готовность продемонстрировать рынку транспортных услуг понимание значимости и необходимости сектора, а также поддержку отрасли со стороны государства.

Международный форум TransRussia проходит ежегодно в Москве. В этом году выставка проходит с 18 по 20 апреля в Московском выставочном центре "Крокус-Экспо". В 2016 году на TransRussia было представлено более 330 экспонентов, ее посетили 13 000 посетителей из 74 регионов России и 51 страны мира.