Турция продлила чрезвычайное положение на три месяца

На следующий день после референдума о президентских полномочиях в Турции на три месяца был продлен режим чрезвычайного положения, сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш.

На такой шаг рекомендовал пойти кабинету министров совет национальной безопасности страны. Совбез отметил, что это позволит обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства, передает Би-Би-Си.

Чрезвычайное положение было введено в Турции в июле 2016 года после провалившейся попытки военного переворота и с тех пор продлевалось несколько раз.

Решение об очередном продлении было принято на следующий день после референдума о расширении полномочий президента Турции. На нем, по официальным данным, за усиление президентской власти проголосовали 51% избирателей.

При этом Высший избирательный совет Турции принял решение засчитать и те бюллетени, которые, вопреки изначальным правилам, не были помечены специальными печатями.

Главные оппозиционные партии страны заявляли о намерении оспорить результаты референдума.

В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, со вчерашнего вечера не утихают протесты против итогов голосования. Очередные акции начались в разных районах города вечером 17 апреля.

Ранее ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", – сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.