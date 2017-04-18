Из-за аварии на Таллиннской окружной дороге было затруднено движение автотранспорта

На Таллиннской окружной дороге на виадуке Лагеди произошло ДТП, из-за которого до 8:45 было затруднено движение автотранспорта.

Утром во вторник в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннской окружной дороге водитель микроавтобуса Kia Pregio не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, передает Postimees.

В ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стала очень скользкая дорога.

Полиция напоминает водителям, что дороги очень скользкие, поэтому и скорость движения должна быть соответствующей.