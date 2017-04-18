Сосед нового здания Гимназии Густава Адольфа обжаловал разрешение на строительство

Таллиннский административный суд принял к рассмотрению жалобу, связанную с разрешением на расширение здания на улице Вана-Каламая, 9 и переезд в него младших классов гимназии Густава Адольфа (GAG).

В суд обратился владелец квартиры из находящегося по соседству с объектом дома, которого представляет присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс. По словам Мяги-Рохтметс, жалоба вызвана тем обстоятельством, что на основании выданного городом школе разрешения реальное расширение здания составит более 33%.

"Это значит, что следовало бы сделать детальную планировку или в крайнем случае составить условия проектирования. Речь идет о действиях, цель которых - вовлечь население и выслушать мнения и предложения соседей, а также выяснить потребность в исследованиях", – пояснила Мяги-Рохтметс.

Согласно жалобе, город не сделал всего вышеперечисленного. Хотя речь идет о решении, которое существенно повлияет на окружающую среду проживания, не было проведено исследований уровня шума, загрязнения, дорожной нагрузки и регулирования движения. Кроме того, согласно связанным с разрешением документам, распорядок парковки, который и без того является причиной достаточного количества проблем в районе, планируется расширить только на позднем этапе. В то же время, нет уверенности в том, что в ближайшее время до этого дойдет дело. В жалобе отмечается, что действия города при предоставлении разрешения не соответствуют ни одному стандарту, которые город требует от остальных. Если разрешение останется в силе, это создаст опасный прецедент.

Таллиннский департамент городского планирования в начале марта заявил BNS, что все необходимые для строительства учебного здания Гимназии Густава Адольфа предварительные работы прошли в соответствии с законом. Департамент сообщил, что выдал строительной фирме Nordlin Ehitus OU все необходимые разрешения для реновации и строительства нового учебного здания для I и II учебной ступени гимназии Густава Адольфа в Каламая. "Соискание разрешений прошло с соблюдением всех процедурных правил, в ходе сноса и строительных работы не нарушались законы", – сообщила горуправа.

"Прискорбно, что пытаются найти варианты остановить столь важный проект. Город продолжит строительство нового школьного здания, соблюдая при этом все проистекающие из закона требования", – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Правление союза выпускников GAG выступает против плана вдвое увеличить в ближайшие годы число учеников школы и с сентября перевести первую и вторую ступени в школьное здание на улице Вана-Каламая. В этой связи правление в феврале выразило недоверие директору школы Хендрику Агуру. "Выпускники GAG не согласны с образом действий горуправы, Департамента образования и руководства GAG, при котором решение, затрагивающее жизнь многих семей, было принято без обсуждения со школьным коллективом и заинтересованными группами", – говорится в обращении союза выпускников. 31 января выпускники и родители учеников GAG направили горуправе Таллинна обращение, в котором требуют отказаться от плана увеличить вдвое число учеников школы и поделить школу на две части. Обращение подписало около тысячи выпускников и родителей.