Снег на полях вынуждает перелетных птиц выходить на дороги

Зимняя погода представляет опасность для птиц, поскольку они собираются на проезжей части дорог и могут попасть под машину, пишет газета Virumaa Teataja.

"Небольшим перелетным птицам в зимнюю погоду свойственно искать свободные от снега места", – сказал эколог Пеэтер Хуссар. В метель или когда поля покрыты снегом птицы оказываются на дорогах, где снега нет.

В Эстонию уже прилетели многие небольшие перелетные птицы вроде зябликов, дроздов, жаворонков, овсянок и чижей.

Севшие на дорогу птицы обычно не успевают отреагировать на движущийся с обычной скоростью автомобиль. "Если они не успеют улететь, вся стая попадает под машину", – сказал Хуссар. Если водитель заметил на дороге птиц, не стоит надеяться, что они заметят автомобиль.

"Если можно хотя бы ненадолго сбавить скорость, можно спасти жизни многих птиц", – сказал он. Хуссар пояснил, что даже автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, птицам гораздо проще заметить, чем автомобиль, который движется со скоростью 90 км/ч.