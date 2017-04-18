LHV вложит деньги пенсионных фондов в расширение парка самолетов Nordica

LHV сообщил о решении инвестировать в авиапарк Nordica часть средств пенсионных фондов, находящихся в управлении банка. В результате сделки национальная авиакомпания купит два самолета типа CRJ900NG.

Сделка представляет собой крупнейшее привлечение коммерческого капитала в эстонскую авиацию за всю историю ее существования. Важным считают именно привлечение эстонского капитала.

Для покупки самолетов и сдачи их в аренду компании Nordica принадлежащее государству предприятие Transpordi Varahaldus OÜ выпустит в оборот облигации на сумму 25 млн евро. В роли покупателей облигаций выступят в равных долях пенсионные фонды LHV и LHV Pank.

Руководитель пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн отметил, что Transpordi Varahaldus – молодое, но сильное предприятие, предоставляющее надежные гарантии по облигациям. "Мы убеждены, что Nordica, в пользование которой будут направлены приобретаемые самолеты, развивается разумно. Это именно такая сделка, каких хотелось бы заключать все больше и больше. Мы зарабатываем прибыль клиентам пенсионных фондов, используя для этого способ, от которого выиграет все эстонское общество", - сказал Андрес Вийземанн.

По словам финансового директора Nordica Ахто Пярла, одна из авиамашин будет обслуживать собственную сеть линий Nordica, вторая приступит к обслуживанию пассажиров на линиях LOT Polish Airline. Пярл сказал, что один имеющийся CRJ700 будет заменен на более крупный CRJ900, а самолет поменьше будет оставлен в качестве запасного самолета на таллиннском аэродроме. "Парк самолетов и объем полетов Nordica вырос до такого уровня, на котором в экономическом плане разумно иметь свой собственный запасной самолет. Это еще больше повысит качество и стабильность нашей услуги, а также поможет экономить на расходах", – добавил Пярл.

Согласно договоренностям, первый самолет прибудет в Таллинн в июне, и второй – в июле. Оба воздушных транспортных средства приступят к работе не позднее августа.

Самолеты были собраны в 2011 году в Канаде на заводе Бомбардье, хорошо обслуживались и равноценны с уже имеющимися в парке Nordica моделями. Эстонская фирма продолжит использовать прежнюю стратегию, позволяющую максимизировать расходоэффективность самолетного парка.