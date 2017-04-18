ФОТО: перед зданием минфина в Таллинне состоялся пикет нарвских энергетиков

Сегодня в районе полудня работники Eesti Energia провели пикет перед зданием министерства финансов с требованием к руководству концерна сохранить коллективный договор. Концерн же настаивает на заключении новых индивидуальных трудовых договоров при одновременном повышении зарплаты, но отказе от профессиональных льгот.

"Основные требования — это отстоять наш коллективный договор, чтобы дать понять руководству концерна, что коллективный договор всегда выше закона о трудовом договоре. На сегодняшний день работодатель предлагает упразднить дополнительную оплату работы в вечернее время, уменьшить до уровня закона оплату ночных часов, работу в праздничные дни, а также уменьшить период отпуска. Это важнейшие пункты коллективного договора", - сказал накануне председатель правления Нарвского энергетического профсоюза Андрей Зайцев корреспонденту "Актуальной камеры".

По словам Зайцева, на 19 апреля намечена встреча с госпримирителем.

В нарвском энергетическом профсоюзе, в который входят работники электростанций и завода масел, состоят 550 человек.