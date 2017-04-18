Водители автобусов Atko потребовали изменить систему учета рабочего времени

Профсоюз транспортников во вторник около полудня организовал пикет в поддержку водителей автобусов фирмы ATKO c требованием изменить систему учета рабочего времени, которая, по мнению профсоюза, не соответствует закону.

Претензии водителей к фирме-работодателю заключаются в том, что путем разных незаконных приемов он занижает количество отработанных водителями часов, что выливается в сокращение их зарплаты.

"Работодатель, используя неправомерные приемы, избегает возникновения у водителей сверхурочных и таким образом выплачивает им зарплату в меньшем объеме, чем положено", - рассказал председатель правления Профсоюза транспортников Эстонии Яан-Хендрик Тоомель.

"Не согласны, что урезают рабочие часы. Если раньше в зачет шли все рабочие часы, то теперь работодатель делает так: ты едешь - тебе платят, ты стоишь, пусть и на рабочем месте, тебе не платят", - заявил в интервью корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" водитель автобуса с 12-летним стажем Владимир Юрченко.

"Я уверен, что пикеты продолжатся, и если ситуация не изменится, то мы прибегнем к забастовке", - добавил доверенное лицо работников фирмы ATKO в Валга Прийт Хайнсалу.

По словам главы профсоюза, его члены уже неоднократно обращали внимание руководства ATKO на данную проблему, вели споры в органах правосудия, но ситуация на предприятии не улучшилась. "По-прежнему находят новые способы нарушения как закона о трудовом договоре, так и общепринятых договоренностей, действующих в транспортном секторе".

Профсоюз считает, что ведущее себя подобным образом предприятие не должно участвовать в открытых конкурсах на пассажирские перевозки. На прошлой неделе профсоюз даже предложил обсудить эту идею на совместной встрече Департаменту шоссейных дорог, Трудовой инспеции и Союзу автотранспортных предприятий.

По словам корреспондентов ERR, на пикет в автобусном парке на улице Ахтри у квартала Ротерманна собралось немногим более 20 человек. Поддержать водителей пришли также члены профсоюзов моряков и железнодорожников.

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