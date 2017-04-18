Водители автобусов Atko требуют на пикете изменить систему учета рабочего времени

Профсоюз транспортников во вторник около полудня организовал пикет в поддержку водителей автобусов фирмы ATKO c требованием изменить систему учета рабочего времени, которая, по мнению профсоюза, не соответствует закону.

"Не согласны, что урезают рабочие часы. Если раньше в зачет шли все рабочие часы, то теперь работодатель делает так: ты едешь - тебе платят, ты стоишь, пусть и на рабочем месте, тебе не платят", - заявил в интервью корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" водитель автобуса с 12-летним стажем Владимир Юрченко.

"Я уверен, что пикеты продолжатся, и если ситуация не изменится, то мы прибегнем к забастовке", - добавил доверенное лицо работников фирмы ATKO в Валга Прийт Хайнсалу.

По словам корреспондентов ERR, на пикет собралось немногим более 20 человек. Поддержать водителей пришли также члены профсоюзов моряков и железнодорожников.