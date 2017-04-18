За неудобные вопросы свободники исключили из своих рядов однопартийку

Свободная партия в начале марта исключила из своих рядов Марью Силвет, которая задавала неудобные вопросы и расследовала, как на местных выборах финансируют кандидатов Свободной партии в избирательных союзах.

Программа TV3 "Kuuuurija" отмечает, что Силвет сделала запрос комиссии по надзору за финансированием партий, в котором хотела знать, можно ли финансировать деятельность избирательных союзов из государственного пособия для партий.

После обращения Силвет комиссия направила Свободной партии меморандум, в котором обратила внимание на аспекты, касающиеся финансирования предвыборной кампании.

Силвет считает, что ее исключение из партии связано именно с этим инцидентом.

Исполнительный директор Свободной партии Мярт Меэсак отправил Силвет решение правления партии от 10 марта об ее исключении по предложению правления тартуского региона.

Силвет сказала ERR, что она до сих пор не получила от партии разъяснений подобного решения ее однопартийцев.

По ее словам, 4 апреля Меэсак прислал ей документ без подписи на одном листе, где были перечислены главным образом высказывания Силвет в соцмедиа, которыми Свобдная партия недовольна.

Силвет отметила, что придерживается своих высказываний и сейчас, так как они отражают правду и адекватно описывают внутреннюю жизнь Свободной партии.

Позиция Свободной партии

В документе, отправленном Силвет Мяртом Меэсаком, отмечается, что основанием для исключения было заявление от руководителей тартуской ячейки.

В документе приводятся некоторые посты Силвет в соцмедиа, кроме того, упоминается словесная перепалка, произошедшая на собрании правления в ноябре прошлого года, между Силмет и одним членом партии.

"Подобное поведение противоречит хорошим традициям и общепринятым моральным нормам. Причиной конфликта было то обстоятельство, что Силвет не знакома ни с уставом, ни с позициями партии", – отмечается в документе.

"Данный человек не уважает мнение партии, не знает задач партии и не следует уставу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что речь идет о конфликтном человеке, чье поведение является злонамеренным, и который не хочет содействовать однопартийцам в достижении целей", – так обосновали в партии исключение Силвет.