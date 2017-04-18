Министры обороны Британии и Дании примут участие в первом построении войск НАТО в Тапа

В четверг в городке Сил обороны в Тапа пройдет церемония начала службы батальонной тактической группы НАТО в Эстонии, в которой примут участие в том числе министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон и министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.

Вместе с британским и датским коллегами в церемонии также примет участие министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, сообщил во вторник главный штаб Сил обороны.

Францию на торжественном построении будет представлять представитель военного ведомства страны генерал Дидье Кастр.

Также в торжественном построении примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард, командующий командования ОВС НАТО в Брюнссуме генерал Сальваторе Фарина и другие представители стран-союзников и Эстонии.

В состав дислоцированной в Тапа батальонной группы входят около 1200 военных из стран-союзников. Соединенное Королевство предоставило более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. Франция предоставила более 300 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB.

Французские военные будут служить в Тапа в течение последующих восьми месяцев, а затем их сменит Дания, которая пришлет в Эстонию две сотни военнослужащих с боевой техникой.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в европейской безопасности разместить батальонные тактические группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.