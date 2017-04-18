Опрос: жители Вайвараской волости против объединения с Силламяэ

Большинство принявших участие в опросе жителей Вайвараской волости высказались против объединения с Силламяэ. В опросе приняло участие всего 96 человек или 6% от числа жителей, имеющих право голоса. Ранее против объединения с Силламяэ высказались жители Нарва-Йыэсуу.

С 13 по 16 апреля власти Вайвараской волости опрашивали местных жителей, чтобы выяснить их мнение по вопросу объединения волости Вайвара и города Нарва-Йыэсуу с городом Силламяэ.

В опросе приняло участие 6,4 % (96 человек) из имеющих права голоса жителей (1487 человек). Против объединения с городом Силламяэ проголосовало 88,5 % (85 человек) и за объединение — 11,5 % (11 человек).

Ранее, 9 и 10 апреля, аналогичный опрос проводился среди жителей Нарва-Йыэсуу. Большинство принявших участие в опросе жителей курортного города высказалось против объединения с Силламяэ.

В Силламяэ опрос горожан пройдет 23 и 24 апреля.

Когда в течение 2016 года проходил процесс переговоров о добровольном объединении Вайвараской волости и города Нарва-Йыэсуу, большинство жителей курортного города хотело объединиться с Нарвой. Однако власти этих самоуправлений не захотели даже вести переговоры с приграничным городом.

В итоге в конце 2016 года был заключен договор об объединении Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, но поскольку в этих самоуправлениях проживает меньше 5000 человек, правительство решило объединить их с городом Силламяэ.