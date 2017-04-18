Покинувшая Postimees Ану Саагим: бизнес убивает журналистику

Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.

Такое мнение Ану Саагим, которая последние 10 лет возглавляла развлекательный портал Elu24 издания Postimees, а накануне сообщила о своем уходе, высказала во вторник на радиостанции Vikerraadio.

"Мне нравится, что бизнесмены очень активные и хотят заставить курицу нести золотые яйца еще большего размера, но я полагаю, что журналистика, развлечения и телевидение относятся к жанру искусства и работающие в этой сфере люди для меня артисты, художники и те, кто развлекают людей. Там все не сводится к выжиманию денег. Там все намного хитрее, для этого нужен Икс-фактор, а у бизнесменов этого нет, да и не должно быть. Две этих сферы должны быть разделены", - сказала Саагим.

Она признала, что происходящее сейчас в Postimees напоминает события в Kalev Meedia несколько лет назад. "Если человек приходит из бизнеса, где нужно приносить серьезную прибыль и каждый год ее агрессивно наращивать, чтобы выжить, то в журналистике и СМИ это вообще происходит по другим правилам", - добавила Саагим.

По ее словам, модель применяется та же самая, что и в Kalev Meedia. "Если запахом денег начинает нести отовсюду, аудитория это отлично понимает, и эта модель не работает. То же самое и с людьми, которые там работают, которым назначают квоты и задвигают в какие-то рамки", - описала Саагим ситуацию в Postimees.

Начавшая карьеру в журнале Just Саагим вспомнила, что на первом рабочем месте у нее не было даже стола, но статьи все равно выходили. "Люди звали меня на работу, хотели сделать из меня символ, они не верили, что я реально могу писать. Я должна была себя проявить, и это было одним из самых интересных моментов в моей жизни".

В Kalev Meedia появились стильные офисы, но вместе с ними и правила, камеры видеонаблюдения и жесткий график работы. "Мне кажется, что идет к тому, что тебя посадят в клетку. Она может быть золотой, но я не встречала творческих людей, которые работают исключительно за деньги. Это неправильно, должна быть какая-то другая мотивация. Иногда творческим людям нужно хлопнуть пробками от шампанского, а иногда проспать. Такого жесткого графика работы я не припомню за все десять лет", - сказала Саагим.

Она добавила, что люди с удовольствием читают развлекательные новости, которые помогают им отвлечься от проблем на работе, но собственники издания этого не хотят. "Сегодня я скорее вижу, что собственник ждет, чтобы золотые монеты падали только ему в карман, потому что он охватил сразу так много различных сфер. Там все перемешалось, а по-моему это неправильно", - подчеркнула она.

Саагим не стала предрекать увядание портала Elu24, но отметила нехватку в эстонских СМИ ресурсов и ярких журналистов. "Звезд много, а журналистов, с которыми звезды хотели бы сесть на один диван, мало. Журналисты робкие", - считает она.