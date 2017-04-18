Посол Эстонии при ЕС Матти Маазикас: Тереза Мэй хочет укрепить свои позиции на переговорах с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, скорее всего, надеется с помощью досрочных выборов получить поддержку для своей позиции на переговорах о выходе из ЕС, считает посол Эстонии при ЕС Матти Маазикас.

"Референдум по Брекзиту (прошедший в июне прошлого года) был о том, оставаться или выходить. На этих выборах голосование будет посвящено позициям премьер-министра Мэй по Брекзиту, касающимся условий выхода", - сказал Матти Маазикас, комментируя решение главы британского правительства провести 8 июня досрочные выборы.

"В британской прессе много говорили о том, что сказала Мэй — правительство Мэй не избиралось, у нее нет полученного на выборах мандата. И этого ищет премьер-министр и глава партии. Ее цель — сказать, что они исполняют волю народа, они проведут Брекзит и у нее есть на это мандат от народа", - пояснил Маазикас.

Оценивая последствия объявленных выборов для Брекзита, Маазикас отметил, что до тех пор, пока британское правительство не заявило о смене позиций, все будет идти по-прежнему.

"Британское правительство высказало свои позиции (на переговорах по выходу из ЕС). ЕС выскажет свою позицию 29 апреля (на экстренном заседании Европейского совета). И до тех пор, пока мы не услышим от британского правительства о других позициях, будут действовать эти. Я не вижу, чтобы что-то изменилось в этом процессе, который сейчас идет в ЕС, пока британское правительство не сказало ничего иного", - добавил посол.

Матти Маазикас является специальным представителем Эстонии при институтах ЕС и правительственным координатором по вопросам Брекзита.