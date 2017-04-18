Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников

Этим летом сеть продуктовых магазинов Maxima предоставит возможность заработать 500 учащимся в возрасте не менее 16 лет. О своем желании работать в магазине, логистическом центре или производственном подразделении Maxima Eesti следует сообщить в отдел персонала розничной сети не позднее мая.

Прием на работу учеников на период школьных каникул уже стал в Maxima традицией. "Например, во время последних зимних каникул мы предоставили возможность заработать свои деньги, работая в магазине, почти 200 школьникам. Для большинства из них работа в нашей команде стала первым опытом. Многим он понравился настолько, что они продолжают работать и сегодня", – сказал руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер.

Предстоящим летом Maxima ждет на работу не менее 500 учащихся по всей Эстонии. Школьник может выбрать работу на основании согласованного с ним графика в магазине рядом с домом или в туристическом регионе, в логистическом центре или в производственном подразделении. Наряду с достойной оплатой труда и весомым рабочим опытом молодой работник также получит рабочую форму и питание на месте, обещает предприятие.

О своих предпочтениях относительно места и времени работы заинтересованным молодым людям следует сообщить не позднее мая. "Чем раньше к нам поступит заявка, тем быстрее мы сможем договориться и оформить все необходимые документы начиная с родительской доверенности и заканчивая медицинской справкой. Заявки принимают наши специалисты из отдела персонала, связаться с которыми можно как посредством приведенных на сайте контактных данных, так и с помощью Facebook. К ним же можно обратиться и с вопросами. В эту среду мы ждем школьников на проходящей в Таллинне ярмарке вакансий для несовершеннолетних "Летом на работу – 2017" (Suveks tööle 2017)", – добавил руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер.