Волшебное настроение создает цветущая сакура ({{commentsTotal}})
Море нежно-розовых цветков сакуры рисует сказочную картину на улицах японских городов, привлекая ежегодно толпы туристов.
Редактор: Артур Тооман
Море нежно-розовых цветков сакуры рисует сказочную картину на улицах японских городов, привлекая ежегодно толпы туристов.
Редактор: Артур Тооман
Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, отстраненного от должности мэра Таллинна в связи с обвинением в коррупции Эдгара Сависаара, может длиться от четырех до восьми месяцев.
Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.
Комиссия Рийгикогу по окружающей среде не поддержала предложенный 14 депутатами проект поправок в Закон об охране природы, предлагающий в течение 10 лет прекратить разведение пушных зверей в Эстонии.