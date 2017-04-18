Крупная почтовая фирма Pony Express выходит на рынок стран Балтии

Один из крупнейших в СНГ универсальных логистических операторов Pony Express сообщил о выходе компании на рынок Евросоюза. Первое представительство откроется в апреле в Риге, а в течение трех лет компания рассчитывает занять не менее 5% рынка экспресс-доставки в Латвии, Эстонии и Литве.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба Pony Express.

На латвийском рынке Pony Express начнет предлагать услуги по экспресс- и эконом-доставке почтовых и грузовых отправлений внутри страны и по любым зарубежным маршрутам. Кроме того, компания доставляет в Латвию почту и грузы из-за рубежа. В трехлетней перспективе от операций в Латвии компания прогнозирует ежегодную выручку более 7 млн евро.

"Страны Балтии и, в частности, Латвия, является для нас стратегически важным рынком, - сообщил генеральный директор Pony Express в Латвии Александр Ковалевский. - Мы не только высоко оцениваем транзитный потенциал страны, но и видим потребность латвийского бизнеса в комплексной логистической услуге высокого качества по адекватной цене".

Как отметил Ковалевский, фирма готова предложить латвийским партнерам максимально широкий спектр услуг, вплоть до полного логистического аутсорсинга.

Первый клиентский центр фирмы будет открыт в апреле в Риге, а в трехлетней перспективе оператор планирует занять не менее 5% рынка экспресс-доставки Латвии, Литвы и Эстонии. В течение ближайшего года оператор также планирует развитие бизнеса грузоперевозок в Латвии.

В Вильнюсе и Таллинне представительства планируется открыть в 2018 году.