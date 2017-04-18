Задержанный в Подмосковье фигурант дела о взрыве в петербургском метро признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину.

Об этом во вторник сообщил агентству ТАСС его адвокат Армен Задоян.

"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", - сказал Задоян.

Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.

Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный в Одинцовском районе Московской области Аброр Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство.

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Теракт в петербургском метрополитене

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Ход расследования

6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве.

11 апреля на заседании председатель Национального антитеррористического комитета РФ и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.