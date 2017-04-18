rus.err.ee

Задержанный в Подмосковье фигурант дела о взрыве в петербургском метро признал вину ({{commentsTotal}})

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Подмосковье.
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Подмосковье. Автор: Скриншот видео ФСБ РФ
За рубежом
За рубежом

Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину.

Об этом во вторник сообщил агентству ТАСС его адвокат Армен Задоян.

"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", - сказал Задоян.

Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.

Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный в Одинцовском районе Московской области Аброр Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство.

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Теракт в петербургском метрополитене

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Ход расследования

6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое — в Москве.

11 апреля на заседании председатель Национального антитеррористического комитета РФ и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Визовый центр Pony Express в Москве.Визовый центр Pony Express в Москве.

Крупнейшая в СНГ почтовая фирма Pony Express выходит на рынок стран Балтии

Школьники на работе в Maxima в зимние каникулы.Школьники на работе в Maxima в зимние каникулы.
Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников
ФОТО: перед зданием минфина в Таллинне состоялся пикет нарвских энергетиков
Цветущая сакура в ЯпонииЦветущая сакура в Японии
Волшебное настроение создает цветущая сакура
Пикет энергетиков прошел перед зданием минфина в Таллинне.Пикет энергетиков прошел перед зданием минфина в Таллинне.
Водители автобусов Atko требуют на пикете изменить систему учета рабочего времени
Эдгар Сависаар считает, что Госпрокуратура ведет против него нечестную игру.Эдгар Сависаар считает, что Госпрокуратура ведет против него нечестную игру.
Проведение экспертизы истории болезни Эдгара Сависаара может занять 4-8 месяцев

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, отстраненного от должности мэра Таллинна в связи с обвинением в коррупции Эдгара Сависаара, может длиться от четырех до восьми месяцев.

Ээрик ХелднаЭэрик Хелдна
Замдиректора КаПо: фотография мэра Нарвы попала в ежегодник как иллюстрация пропаганды
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы
Банк LHV инвестирует в парк самолетов Nordica.Банк LHV инвестирует в парк самолетов Nordica.

LHV вложит деньги пенсионных фондов в расширение парка самолетов Nordica

Мнение / Интервью
Ану Саагим.Ану Саагим.
Покинувшая Postimees Ану Саагим: бизнес убивает журналистику

Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.

Эксперты: еще один выходной в праздники снизил бы экономический рост Эстонии
Обновлено: 21:34 
"Политрулет" (9 - 15 апреля)."Политрулет" (9 - 15 апреля).
"Политрулет": грозные Хельме, запутавшиеся IRLовцы, журнальный рейтинг Грязина и зависший Тийт
Учитель Дмитрий Рыбаков.Учитель Дмитрий Рыбаков.
Учитель Дмитрий Рыбаков рассказал об объединении Эстляндии и Лифляндии
EV100
Владимир Чердаков играет на гармошке,Владимир Чердаков играет на гармошке,
Группа AveNue в прямом эфире ETV+ исполнила гимн ЭР под гармошку
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд: независимость необходимо отстаивать ежедневно
В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.В походе из Перессааре в Авинурме приняли участие около 80 человек.
В рамках празднования юбилея ЭР 80 человек прошли из Перессааре в Авинурме
ИДА-ВИРУМАА
С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной.С 1 мая парковка в Нарва-Йыэсуу будет платной.
Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Опрос: жители Вайвараской волости против объединения с Силламяэ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рейд в Нарве и Силламяэ: задержаны восемь нетрезвых подростков
Дом Стенбока.Дом Стенбока.
Нарвские энергетики проведут в Таллинне пикет
Вируский уездный суд в Йыхви.Вируский уездный суд в Йыхви.
Поиском источника зловония в здании Вируского окружного суда в Йыхви займутся ученые
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Swedbank и SEB отказались использовать новую налоговую программу
Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.Бабочка-вампир Сalyptra thalictri прижилась в Эстонии.
В Эстонии поселилась бабочка-вампир
Гала-представление в Тондираба.Гала-представление в Тондираба.
Столетие эстонского фигурного катания отметили гала-представлением в Тондираба
Обновлено: 21:28 
ЗА РУБЕЖОМ
Военная база Военная база
Минобороны РФ предлагает виртуальный тур по новой военной базе в Арктике
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Подмосковье.Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Подмосковье.
Задержанный в Подмосковье фигурант дела о взрыве в петербургском метро признал вину
У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет.
ФОТО: под Лиссабоном упал легкомоторный самолет, погибли пятеро
Протесты в Стамбуле.
Турция продлила чрезвычайное положение на три месяца
Дональд Трамп в Белом доме празднует Пасху.
Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Подмосковье.
ВИДЕО: задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
ЭСТОНИЯ
Звероводческая ферма в КарьякюлаЗвероводческая ферма в Карьякюла
Комиссия Рийгикогу по окружающей среде против запрета на разведение пушных зверей

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде не поддержала предложенный 14 депутатами проект поправок в Закон об охране природы, предлагающий в течение 10 лет прекратить разведение пушных зверей в Эстонии.

Танковое подразделение США в Тапа.Танковое подразделение США в Тапа.
Министры обороны Британии и Дании примут участие в первом построении войск НАТО в Тапа
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
За неудобные вопросы свободники исключили из своих рядов однопартийку
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Сосед нового здания гимназии Густава Адольфа обжаловал разрешение на строительство
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Из-за аварии на Таллиннской окружной дороге было затруднено движение автотранспорта
Полиция ежесуточно задерживает пьяных водителей.Полиция ежесуточно задерживает пьяных водителей.
За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 23 нетрезвых водителя
В апреле наиболее заметно вырос рейтинг EKRE.В апреле наиболее заметно вырос рейтинг EKRE.
В апреле рейтинг EKRE вырос, а Партии реформ – снизился
Обновлено: 17.04
ЭКОНОМИКА
Deutsche Bank прекращает обслуживать корреспондентские счета Swedbank.Deutsche Bank прекращает обслуживать корреспондентские счета Swedbank.
Deutsche Bank отказался обслуживать корреспондентские счета Swedbank
МВФ грозит отказать Греции в финансовой поддержке
07:46
Дмитриев о выставке TransRussia: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа
07:17
На ярмарке труда в Тарту будет представлено 1500 вакансий
17.04
Цена ИТ-услуг станет не по карману жителям Эстонии
17.04
Сервис Uber зафиксировал убыток в размере 2,8 млрд долларов
16.04
"АК+" рассказала о головокружительном успехе ИТ-фирмы Hashcoins
СПОРТ
Ольга Богданова.Ольга Богданова.
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
Мария Романюк.Мария Романюк.
Мария Романюк блистала на чемпионате Эстонии по плаванию
Кубанцы оказались сильнее
"Калев/Крамо" уступил "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ
"Ливерпуль" без получившего травму Клавана вышел на третье место в чемпионате Англии
Анетт Контавейт не сумела выиграть турнир в Швейцарии.
Анетт Контавейт проиграла в финале турнира WTA в Швейцарии
Константин Васильев проводит яркий сезон в составе
Выздоровление футболиста Васильева идет с опережением графика
В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.В поединке за звание чемпиона сразились Нелли Паю и Эрика Кирпу.
Чемпионами Эстонии по фехтованию стали Стен Прийнитс и Нелли Паю
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира.
Роналду назвал вымыслом обвинения в изнасиловании
FC Flora - Tallinna LevadiaFC Flora - Tallinna Levadia
"Левадия" вышла в единоличные лидеры, на втором месте "Флора"
КУЛЬТУРА
На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор.
В туннеле на площади Вабадузе откроется выставка инсталляций из мусора
ФОТО: в ласнамяэском храме освятили пасхальные яства
Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.Шоу состоится 20 декабря в Saku Suurhall.
Ледовое шоу "Маша и Медведь" пройдет в Таллинне 20 декабря
Мировая премьера Мировая премьера
Выпущен первый трейлер нового фильма из саги "Звездные войны"
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Снег на полях вынуждает перелетных птиц выходить на дороги
Тотальный диктантТотальный диктант
Результаты "Тотального диктанта": получить работу можно до середины мая
Дарле исплнилось 13 лет.Дарле исплнилось 13 лет.
В Таллиннском зоопарке отметили 13-летие леопарда Дарлы
МусорМусор
Министерство призывает не сжигать мусор во дворах
В будущем трамвай станет доезжать до Таллиннского аэропорта.В будущем трамвай станет доезжать до Таллиннского аэропорта.
Недавний пожар не повлияет на сроки строительства трамвайного туннеля в Юлемисте
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

"Четыре времени века"

Два года прошедшего века: 1929 и 1930.

Смотрите на ETV+
Последние новости
17:20
Комиссия Рийгикогу по окружающей среде против запрета на разведение пушных зверей
17:13
Минобороны РФ предлагает виртуальный тур по новой военной базе в Арктике
16:38
Задержанный в Подмосковье фигурант дела о взрыве в петербургском метро признал вину
16:04
Крупная почтовая фирма Pony Express выходит на рынок стран Балтии
16:03
Волшебное настроение создает цветущая сакура
15:54
Deutsche Bank отказался обслуживать корреспондентские счета Swedbank
15:41
Этим летом Maxima готова трудоустроить 500 школьников
15:31
Посол Эстонии при ЕС Матти Маазикас: Тереза Мэй хочет укрепить свои позиции на переговорах с ЕС
15:24
Покинувшая Postimees Ану Саагим: бизнес убивает журналистику
15:18
Жителям Вайвараской волости летом не надо будет платить за парковку в Нарва-Йыэсуу
15:09
Опрос: жители Вайвараской волости против объединения с Силламяэ
14:37
Министры обороны Британии и Дании примут участие в первом построении войск НАТО в Тапа
14:18
ФОТО: перед зданием минфина в Таллинне состоялся пикет нарвских энергетиков
13:39
Тереза Мэй попросит парламент Великобритании объявить досрочные выборы
Полезно знать
Топ читаемости
17.04
Swedbank и SEB отказались использовать новую налоговую программу
16.04
"АК+": жители Эстонии недовольны системой обмена шприцев
17.04
Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для туристов
16.04
"АК+" рассказала о головокружительном успехе ИТ-фирмы Hashcoins
17.04
Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова
17.04
Негодных к армии будут призывать на гражданскую службу
17.04
Полиция просит помощи в розыске сбившего ребенка водителя
17.04
Минсоцдел и минюст начнут кампанию по изменению отношения общества к проституции
17.04
Эксперты: еще один выходной в праздники снизил бы экономический рост Эстонии Обновлено
15.04
МВД Чехии: страна больше не будет принимать беженцев даже под угрозой санкций
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 17.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
Во вторник умеренный ветер, местами мокрый снег, 0.. +5
Эстония
Иллюстративная фотография.
Аас и Сарапуу отчитались в антикоррупционной комиссии по ситуации с вывозом отходов
Обновлено: 17.04
Иллюстративная фотография.
"АК": в Эстонии разработана программа профилактики детской и подростковой преступности
Дональд Трамп.
"АК+": Ближний Восток как яблоко раздора в отношениях России и США
Ярмарка рукоделия в Таллинне.
На Певческом поле в Таллинне открылась ярмарка ремесленных изделий
Гололед доставил хлопот.
"АК": переменчивая погода осложнила ситуацию на дорогах
В Ярвамаа при столкновении легковушки и грузовой фуры погибла женщина
Обновлено: 14.04
За рубежом
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Эксперты.
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04