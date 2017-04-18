Минобороны РФ предлагает виртуальный тур по новой военной базе в Арктике

На веб-сайте Министерства обороны РФ предлагается интерактивная экскурсия по военной базе "Арктический трилистник" на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В описании новой военной базы отмечается, что это единственный в мире объект капитального строительства, построенный на 80-м градусе северной широты.

Четырехэтажная база общей площадью 14 000 кв. м, с которой можно ознакомиться при помощи виртуального тура, полностью автономна и рассчитана на проживание и обеспечение 150 военнослужащих в течение 18 месяцев.

База состоит из нескольких соединенных переходами сооружений.

В цитируемом ТАСС сообщении пресс-службы российского военного ведомства отмечается, что в 3D-экскурсии наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея и медицинский блок.

Помимо виртуального тура, посетили могут ознакомиться с фотогалереей жилого комплекса базы.

В Минобороны отмечают, что военная инфраструктура арктической базы состоит из "многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска".

В марте "Арктический трилистник" посетил президент РФ Владимир Путин.

Ранее было завершено строительство военной базы "Северный клевер" на острове Котельный, ставшей первой российской базой в Арктике, построенной в постсоветский период.

Как отмечает Би-би-си, также строятся новые арктические базы в Рогачево, на мысе Шмидта, островах Врангеля и Средний.

По мнению экспертов, ускоряющееся таяние льдов в Арктике делают регион более доступным для судоходства и добычи полезных ископаемых. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что Россия преследует три стратегических цели в Арктике: контроль международного судоходства вдоль Северного морского пути, защита российских нефтегазовых ресурсов в регионе, а также защита от вторжения иностранных военных судов и ракетных ударов.