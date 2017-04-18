Комиссия Рийгикогу по окружающей среде против запрета на разведение пушных зверей

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде не поддержала предложенный 14 депутатами проект поправок в Закон об охране природы, предлагающий в течение 10 лет прекратить разведение пушных зверей в Эстонии.

Об этом сообщил председатель комиссии Райнер Вакра, отметив, что против внесения поправок проголосовали пятеро членов комисии, за — один.

"Защитники звероферм обосновали необходимость разведения пушных зверей экономической выгодой для Эстонии, - пояснил Вакра. - Обсуждение темы было конструктивным и эмоциональным, поскольку законопроект затрагивает ценностные и этические вопросы".

На обсуждение в парламент законопроект поступит 9 мая.