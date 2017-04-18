Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан посетит Эстонию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в субботу встретится с делегацией американских парламентариев во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Полом Райаном.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Помимо Райана, в состав американской делегации также входят семь депутатов Палаты представителей американского Конгресса.

На встрече в Таллинне будут обсуждаться сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация в области безопасности и внешнеполитические вызовы в мире.

По итогам встречи 22 апреля ожидается совместная пресс-конференция Ратаса и Райана.