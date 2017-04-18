Во Франции предотвратили теракт

Власти Франции предотвратили новый теракт. В Марселе 18 апреля спецслужбы провели задержание двух подозреваемых в подготовке террористических атак. Квартал, где проходила спецоперация, был блокирован полицией, а при обыске в квартире у них были обнаружены оружие и взрывчатка.

Планировавшиеся теракты могли быть совершены в последние дни президентской предвыборной кампании или в сам день голосования.

Как сказал министр внутренних дел Франции Матиас Фекль, двое мужчин, исповедующие радикальные идеи, 1987 и 1993 годов рождения, французы по национальности, намеревались совершить теракты во Франции в ближайшее время, в предстоящие несколько дней, сообщает Euronews.

По данным спецслужб, задержанные планировали атаку против одного из участников президентской гонки, однако еще не решили против кого именно.

В последние дни власти усилили охрану нескольких кандидатов в президенты. В частности, на одном из предвыборных митингов кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона на крышах ближайших домов были размещены снайперы.