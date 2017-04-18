Актуальная камера 18.04.2017 (18:00)

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, отстраненного от должности мэра Таллинна в связи с обвинением в коррупции Эдгара Сависаара, может длиться от четырех до восьми месяцев.
Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в субботу встретится с делегацией американских парламентариев во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Полом Райаном.