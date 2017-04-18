Участник пикета энергетиков: утверждения Eesti Energia о высокой зарплате — циничное вранье

Об этом Еремин заявил во вторник корреспонденту "Актуальной камеры" во время пикета, организованного нарвскими энергетиками перед зданием Министерства финансов в Таллинне.

В пикете приняли участие свыше ста человек, приехавших в столицу из Ида-Вирумаа. Глава нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев сообщил, что главная цель протестующих — сохранить прежние условия коллективного договора.

"Сохранить действующий коллективный договор со всеми доплатами за работу в вечернее и ночное время и дополнительные отпуска за вредные условия труда. Они раньше были прописаны и в Законе о трудовом договоре, но после того как в 2009 году его кардинально поменяли в сторону работодателей, то семь дней дополнительного отпуска из закона пропали. Мы стараемся отстоять все условия коллективного договора", - заявил Зайцев.

В руководстве Eesti Energia не исключают компромисс, но считают требования работников завышенными. "В принципе, мы готовы на какой-то компромисс. Некоторые пособия и доплаты останутся, как сегодня, но компромисс коснется отпусков, они будут уменьшены. Сейчас они гораздо длиннее, чем в законе. Все это можем компенсировать ростом зарплат. Вообще, наша идея и заключается в том, чтобы монетизировать льготы, чтобы человек получил больше. Конечно, уже сегодня зарплата в среднем у работника у нас где-то 1400 евро. В среднем! Некоторые больше, некоторые меньше", - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

С этим совершенно не согласен доверенное лицо вахтенного персонала завода масел Анатолий Еремин. "Это циничное вранье! Потому что 1400 никто из рабочих категорий не получает. Таких зарплат на заводе масел нет. Может у начальников смен и есть, а у простых рабочих категорий базовый оклад — 850 евро", - сказал Еремин.

Руководство Eesti Energia намерено монетизировать (т. е. перевести в форму денежной компенсации) нынешние льготы работников, при этом утверждая, что на бюджете фирмы это никак не скажется. "Суммарно людям зарплаты повышаются, но в бюджете фирмы почти ничего не изменится. Может, будет какой-то рост. Потому что мы хотим найти компромисс", - сказал Пайо.

В свою очередь, профсоюзный лидер считает это проявлением неуважения к работникам. "Работодатель не уважает работников, которые позволяют зарабатывать прибыль концерна. Простое неуважение работников!", - подчеркнул Зайцев

Стороны продолжат вести переговоры, на 19 апреля намечена встреча профсоюзных лидеров и руководства Eesti Energia с государственным примирителем.

Переговоры по обновлению коллективного договора на Нарвских электростанциях и заводе по производству сланцевого масла начались в октябре 2016 года. Завершиться они должны были к 1 января 2017 года, когда заканчивался срок действия прежнего договора, но переговоры зашли в тупик.