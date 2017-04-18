Эркки Раазуке: финансовый сектор Эстонии стал послушным инструментом полиции

"Надзор за финансовым сектором осуществляется в предусмотренных рамках, однако размах контроля во всей его комплексности, противоречивости и глупости достиг точки, из которой, я надеюсь, все же еще есть возврат. Финансовые учреждения превращены в послушный инструмент полиции. Может быть, с точки зрения общественности это и оптимально, но подобным шагам должны предшествовать хоть какие-нибудь дебаты", - заявил Раазуке, выступая 18 апреля на юбилейной конференции Финансовой инспекции.

"Второй большой круг проблем, увеличивающих расходы на транзакции, это регуляция, предписывающая подразделениям предприятий финансового сектора определенную организацию труда — кто перед кем должен отчитываться. Подобные вещи зависят от динамики в группе, от культурного фона, а для достижения хорошего результата должно быть несколько путей", - добавил Раазуке.

"На дворе апрель 2017 года и большая часть банков Балтийских стран не может осуществить долларовые платежи. Это чистый регулятивный драйв, который нас до этого довел. Могли ли мы себе представить, что в полностью глобализованном мире настанет день, когда нельзя будет совершать платежи в крупнейшей валюте мира. Это тема, по которой регуляторы должны вновь собраться за круглым столом и серьезно поговорить. А пока все это приведет к фрагментации рынка, к появлению на нем барьеров и всего прочего", - отметил Раазуке.

"Уже стало обычаем, что после финансовых кризисов регуляция ужесточается", - прокомментировал выступление Раазуке член правления финансовой инспекции Андрес Кургпыльд.