В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию ({{commentsTotal}})
В Стамбуле, Анкаре и других городах Турции тысячи человек вышли на марши протеста против результатов референдума, который расширит полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Акции протеста несогласных затянулись до утра вторника, сообщила "Актуальная камера".
В курортной Анталии полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По сообщению местных СМИ, некоторые участники акций были задержаны.
Турецкая оппозиция тем временем подала заявление об отмене итогов референдума, а Евросоюз призвал турецкие власти расследовать нарушения, замеченные наблюдателями в ходе голосования.
На состоявшемся 16 апреля референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию Турции. По предварительным данным, изменения поддержали 51,3% граждан. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.
Редактор: Андрей Крашевский