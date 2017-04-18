В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию

В Стамбуле, Анкаре и других городах Турции тысячи человек вышли на марши протеста против результатов референдума, который расширит полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Акции протеста несогласных затянулись до утра вторника, сообщила "Актуальная камера".

В курортной Анталии полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По сообщению местных СМИ, некоторые участники акций были задержаны.

Турецкая оппозиция тем временем подала заявление об отмене итогов референдума, а Евросоюз призвал турецкие власти расследовать нарушения, замеченные наблюдателями в ходе голосования.

На состоявшемся 16 апреля референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию Турции. По предварительным данным, изменения поддержали 51,3% граждан. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.