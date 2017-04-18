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Полиция начала расследование деятельности бывшего руководителя Горхолла Меэлиса Пайа ({{commentsTotal}})

Меэлис Пай
Меэлис Пай Автор: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония
BNS

Бывший председатель совета предприятия Tallinna Linnahalli AS Меэлис Пай подозревается в злоупотреблении служебным положением. Полиция проводит административное расследование.

Об этомсообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, отметив, что административное расследование в отношении Меэлиса Пайа возбудило бюро Центральной криминальной полиции. Пай подозревается в злоупотреблении служебным положением или влиянии с корруптивными намерениями.

Таллиннская горуправа на чрезвычайном заседании 20 марта решила освободить Пайа от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS, поскольку он сам с собой заключил трудовой договор.

По словам исполняющего обязанности мэра Таави Ааса, Пай освобожден от должности в связи с заключенным с самим собой трудовым договором о занятии должности художественного руководителя. При этом условия договора не были согласованы с представителем владельца. "Горуправа не нашла в этой ситуации иного варианта кроме отзыва Пая. Поскольку реконструкция горхолла с каждым днем становится все более определенной, горуправа сочла нужным назначить двух новых членов совета горхолла", - добавил Аас.

Пай все обвинения в свой адрес опроверг, заверив, что как раз он привлек внимание общественности к коррупционным шагам городских властей в связи с архитектурными конкурсами по проекту реконструкции горхолла.

Редактор: Артур Тооман



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