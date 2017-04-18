"АК": реформа системы трудоспособности сталкивается с серьезными проблемами

С первого января текущего года реформа определения трудоспособности вступила в действие в полном объеме. Подводя итоги первого квартала, в Министерстве социальных дел отмечают, что далеко не все запланированное удалось претворить в жизнь, а специалисты указывают на ряд важных проблем, решения которым пока найти не удалось, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Во-первых, у человека часто нет необходимой для работы квалификации. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах с высоким уровнем безработицы. Во-вторых, в электронной системе здравоохранения отсутствуют полные данные о таких людях. Из-за этого затягивается процесс принятия решения об установлении нетрудоспособности.

"На сегодня можно сказать, что здесь ситуация еще хуже, чем можно было предположить. В половине случаев Касса по безработице должна запрашивать у врачей дополнительные данные о пациенте, потому что в инфосистеме здравоохранения их нет. Для людей с ограниченными возможностями это значит, что решения об установлении нетрудоспособности задерживаются или они несправедливы. То есть информация говорит об обратном, что у человека нет недостатков здоровья", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.

Предполагается, что для решения этой проблемы потребуются годы. Выяснилось, что не все врачи выполняют свои обязательства и вносят данные в систему. "У нас есть отдельные диагнозы, где это вообще не работает, то есть это, например, психиатрия. Врачи принципиально не хотят вносить часть информации в инфосистему. Этот процесс займет время. Мы постоянно работаем с больницами и медиками, чтобы разъяснить им, что это необходимо вносить в систему", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

В свою очередь, это приводит к неправильным решениям и их обжалованию. Таких случаев за первый квартал — меньше 5% от всех поданных ходатайств. Минсоцдел сейчас работает над решением проблемы затянутых сроков рассмотрения ходатайств об установлении степени трудоспособности, которые приводят к потере пособий и прочих услуг. В реформу планируется внести изменения.

"Человек будет получать пособие до тех пор, пока Касса по безработице не примет соответствующее решение, если человек вовремя предоставил свои документы. Поскольку это проблема государства, что мы не можем вовремя эти решения принять, то, конечно, в этом случае человек страдать не должен", - заверил Осиновский.

В планах есть и второе изменение. Оно касается тех, кто закончил обучение в мае и планирует продолжить образовательный процесс в сентябре. В будущем такие люди не будут обязаны вставать на учет Кассы по безработице на лето.

"Если мы посмотрим на прошлый год, то каждый второй человек с частичной трудоспособностью нашел работу за год с того момента, когда он зарегистрировался как безработный. И каждый третий за полгода нашел работу в разных сферах", - сказала член правления Кассы по безработице Пилле Лиймал.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский и Эстонская палата людей с ограниченными возможностями подписали протокол, согласно которому государство будет оплачивать консультацию у независимых специалистов по вопросам оценки трудоспособности, а также услуги юриста, если есть желание обжаловать решение Кассы по безработице.