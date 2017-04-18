Надежда для транзита: замминистра транспорта РФ посетил эстонский стенд на "ТрансРоссия-2017"

На открывшуюся во вторник в Москве международную выставку транспортно-логистических услуг "ТрансРоссия 2017" приехали эстонские политики и чиновники, чтобы впервые за долгие годы поддержать представителей эстонского транзитного бизнеса.

Выставка "ТрансРоссия" традиционно используется логистическими компаниями как форум для налаживания деловых контактов и продвижения своих услуг. В этом году выставка имеет для эстонских бизнесменов особое значение — впервые за последний десяток лет они чувствуют поддержку государства на фоне быстро ухудшающейся ситуации в транзитном секторе Эстонии, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Эстония уступает в этой сфере как Латвии, так и Литве. "Когда сегодня мой коллега из Латвии сказал, что они пропустили три года, не ездили сюда, и у них пошел спад на несколько процентов, то мы-то сюда много лет не ездили, и потеряли из-за этого в четыре-пять-шесть раз больше. Это 350 миллионов евро", - признал председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

В Латвии видят секрет успеха в тесном взаимодействии бизнеса и государства. "Усердная работа совместно со своими партнерами. Наша железная дорога, наши порты, как вы видите, все вместе тесно работают. У всех есть хорошо всем известные приоритеты государства, приоритеты своего бизнеса. И вот и результат", - сказал госсекретарь Министерства сообщения Латвии Каспарс Озолиньш.

Теперь и в Эстонии государство намерено взять логистический бизнес под свое крыло. "Наши предприниматели стали более активными в этом секторе и попросили поддержки политиков, потому что в транзитном и транспортном секторе все-таки без поддержки политиков сложно вести бизнес", - пояснил депутат Рийгикогу Денис Бородич.

Российская сторона сразу на это отреагировала — замминистра транспорта России Сергей Аристов посетил эстонский павильон для встречи с вице-канцлером министерства экономики и коммуникаций Эстонии. Директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров считает это важным сигналом.

"Последний раз, когда к нам сюда приходили высокие официальные лица Российской Федерации — это было более 10 лет назад, в 2006 году. Это уже положительный знак. Раз мы хотим сотрудничать, значит и с нами хотят сотрудничать. То, что приехал наш вице-канцлер, и такая встреча на нашем стенде состоялась — это уже очень положительный знак", - сказал Биров.

По словам Аристова, бизнес ждет от чиновников активного содействия, а не препятствий. "Принцип понятен, ответ понятен. Бизнес долго терпел, и поскольку он начал терять очень большие деньги от таких вот барьеров, которые есть, бизнес сказал: "Нет, ребята, нам такие чиновники не нужны. Начинайте работать"", - сказал замминистра транспорта РФ.

Работать чиновники обеих стран продолжат уже нынешней осенью в Таллинне, куда прибудет с визитом делегация российского Министерства транспорта.