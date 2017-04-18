В Тарту открылась выставка фотографа Александра Гронского

Гронский прожил в Эстонии до 18 лет, но потом решил перебраться в Москву, где в течение пяти лет снимал одну из своих самых известных фотосерий — "Пастораль", сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Это такая ода московским окраинам. Это пейзажный проект, то есть это пейзажные фотографии, которые исследуют пограничную территорию — нельзя сказать, что это город, и в то же время это не лес, что-то такое промежуточное. Это пространство, которое как будто просит какого-то доопределения, просит выяснения, что же оно представляет из себя на самом деле", - сказал Гронский.

Помимо пейзажей окраин Москвы, на выставке есть и кадры реконструкций исторических сражений, снятые как в России, так и на Украине. Как отмечает автор, в этих работах можно найти и определенный политический сигнал. "Конечно же, эта работа, ее уже можно рассматривать как некоторый политический комментарий, хотя формально это исключительно вот эти театральные баталии, которые организуются любителями и там, и там", - пояснил фотограф.

Несмотря на то, что в Эстонии фотографии авторства Александра Гронского выставляются впервые, на его счету уже есть несколько крупных наград, в том числе третья премия международного конкурса фотожурналистов World Press Photo. Тем не менее, самому фотографу приходилось слышать самые разные оценки своего творчества. "Многим зрителям мои работы кажутся каким-то очернением российской действительности, другим, наоборот, кажется, что я чересчур эстетизирую — все зависит от зрителя", - сказал он.