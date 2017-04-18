На Венецианской биеннале Эстонию представит Катя Новичкова

На старейшем международном художественном форуме — Венецианской биеннале в мае этого года Эстонию будет представлять художница Катя Новичкова.

Новичкова планирует показать посетителям выставки мир, полный оживших машин и узоров из синтетических материалов. Экспозиция называется "Если бы только знал, что я видел твоими глазами", сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Мы взяли примером для себя научно-фантастические фильмы из 80-х и 70-х, такие как Сталкер, Blade Runner, Чужие и тому подобное. Я решила сделать выставку, которая возьмет эти фильмы за такой пример", - сказала художница.

Организаторы будущей выставки всерьез задались вопросами — что могут видеть роботы, которые нас окружают и какова новая высокотехнологичная реальность, в которой мы живем.

"Нас интересует то, как в современном высокотехнологичном обществе происходит видение между разными сторонами, чего сам человек не видит, но видят окружающие нас роботы и разные машины. К примеру, подводные машины, которые могут осматривать дно, или луноход в космосе", - пояснила куратор выставки Кати Ильвес.

Несмотря на то, что выставка предназначена для зрителей в Венеции, Новичкова обещает, что эстоноземельцы тоже смогут увидеть ее творчество. "Я планирую сделать очень много интересных фотографий и даже видео с этой выставки, чтобы выставить их на сайт нашего проекта. Одна из особенностей моего искусства — меня всегда интересует то, как можно передать ощущение выставки в интернете через фотографии и документальные какие-то снимки", - сказала она.

Венецианская биеннале проводится раз в два года с 1895 года. Это старейший и самый масштабный международный художественный форум, в котором Эстония будет участвовать уже 11-й раз. В 2018 году часть венецианских работ Кати Новичковой будет выставлена в музее KUMU в Таллинне.