Fortum собирается построить под Тарту парк солнечных панелей

Энергетический концерн с финским капиталом Fortum намерен построить в волости Луунья Тартуского уезда парк солнечных панелей мощностью от 10 до 50 мегаватт.

Сумма инвестиций в проект составит, соответственно, от 10 до 50 млн евро, в зависимости от окончательного решения о мощности солнечной электрогенерации.

"У нас уже есть опыт проведения подготовительных работ такого плана и мы заключили договоры с консультантами. План сам по себе серьезный", - сказал во вторник председатель правления Fortum Eesti и Fortum Tartu Марго Кюлаотс.

Волостная управа Луунья инициировала составление соответствующей детальной планировки под строительство парка солнечных панелей. В то же время, как отметил Кюлаотс, открытым остается вопрос о приобретении в собственность участка земли, который на данный момент находится во владении государства. "Кроме того, этот земельный участок загрязнен", - добавил он.

"Пока мы не знаем, нужно ли его приводить в порядок. Работать на этом участке людям не придется. В Германии, например, парки солнечных панелей монтируют как раз на таких участках земли, где ничего другого делать невозможно: либо это участок с загрязненной почвой, либо это территория военного полигона", - пояснил Кюлаотс.

До тех пор, пока не будет понятно, какой величины участок может быть приобретен, не ясно и то, насколько большим будет парк солнечных панелей. Кюлаотс добавил, что неопределенность в этом вопросе должна закончится в ближайшие пару недель.

"Если все пойдет по плану, парк панелей может быть смонтирован в течение этого года", - сообщил представитель Fortum.