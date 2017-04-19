В США мужчина убил трех человек на почве расовой ненависти

Трое белых мужчин погибли, еще один получил травмы в результате нападения чернокожего мужчины в городе Фресно, штат Калифорния.

Кори Али Мухаммед выстрелил 16 раз за 90 секунд, сообщил начальник местной полиции Джерри Дайер. Он кричал "Бог велик" на арабском, когда полиция арестовывала его, передает Би-Би-Си.

Власти считают это преступлением на почве расовой ненависти, а не терроризмом.

По словам полицейских, Мухаммед выражал в социальных сетях антиправительственные взгляды и писал, что ненавидит белых людей.

Он также разыскивался за убийство охранника возле мотеля на прошлой неделе.

"Он хотел убить как можно больше людей", – сказал Дайер.

Стрельба началась около 10:45 по местному времени возле офиса католической благотворительной организации.

Очевидцы рассказывали, что видели мужчину с большим пистолетом, который он несколько раз перезаряжал между выстрелами.