Госпримиритель усомнился в законности планируемой забастовки медработников

В интервью газете Postimees Виркебау заявил, что забастовка не имеет точек соприкосновения с Законом о коллективных трудовых спорах и поэтому ее можно считать политической акцией, у которой нет правовой регуляции, передает служба новостей "Радио 4".

По словам генерального секретаря Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, объявить забастовку незаконной может лишь суд. Рехемаа добавила, что работники здравоохранения хотят, чтобы медицина финансировалась в таком объеме, который позволяет хорошо выполнять свою работу и лечить пациентов столько, сколько понадобится. Генсек Союза врачей подчеркнула, что это требование не выходит за рамки профессиональной деятельности.

Недовольство финансированием сектора вылилось в готовность работников здравоохранения провести 15 мая забастовку. Нехватка более чем 70 млн евро может означать отказ примерно от 200 000 лечебных процедур.